Geneshift: Shooter mit MOBA-Elementen derzeit kostenlos bei Steam - 4Players.de

Neben Sins Of a Solar Empire: Rebellion ( siehe News ) gibt es mit Geneshift derzeit ein weiteres Spiel kostenlos bei Steam. Wie Entwickler Nik Nak Studios mitteilt , gilt das Angebot für das Early-Access-Spiel bis zum 19. Dezember um 19 Uhr.Mittlerweile werkelt Ben Johnson bereits seit mehr als neun Jahren an Geneshift, das im Laufe der Zeit auch seinen Namen geändert hat und früher als Subvein: Mutant Factions veröffentlicht wurde."Geneshift ist fertig, aber warum soll die Entwicklung damit schon beendet sein? Mit eurem Feedback kann es noch größer und besser werden, deshalb werde ich noch eine Weile daran arbeiten", erklärte Johnson schon im Jahr 2017 auf Steam Das Actionspiel erinnert ganz offiziell und vor allem aufgrund seiner Perspektive an GTA 2. Fahrzeuge spielen eine wichtige Rolle, denn aus denen kann man u.a. während der Fahrt noch schießen. Die eigentlichen Figuren erlernen dabei mehr als 30 Fähigkeiten, die man taktisch kombinieren kann.Geneshift ist alleine oder bis zu viert kooperativ spielbar. Für Onlinekämpfer stehen außerdem Gefechte für zwei fünf Mann starke Teams sowie verschiedenen Spielvarianten zur Verfügung. Im Editor erstellt man schließlich eigene Karten: Nutzen Andere die eigenen Kreationen, schaltet man dabei verschiedene Indiviualisierungen frei.Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer