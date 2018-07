Fall of Light: Action-Rollenspiel kommt auch für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

20 verschiedene Kampfstellungen, u. a. für Zweihandwaffen und den Kampf mit zwei Waffen

10 Waffenklassen für Nah- und Fernkampf

Führe und beschütze deine Gefährtin – Aether, das Indigo-Kind

Bekämpfe Schatten, Soldaten der Dunkelheit und Unterwelt-Bosse

Erkunde die Oberwelt, durchkämme Verliese und Tempel, um Spezialkräfte zu erhalten

Entdecke viele Geheimnisse und löse verschiedene Umgebungspuzzles"

Das Action-Rollenspiel Fall of Light wird als Darkest Edition für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das hat Digerati, Publisher der Konsolen-Fassung, mitgeteilt. Bei Play-Asia wird es außerdem eine limitierte physische Ausgabe des Spiels für PS4 geben. Im Sommer sollen die neuen Versionen veröffentlicht werden, einen genauen Termin gibt es offiziell noch nicht.Stage Clear Studios zeichnet für die Umsetzungen verantwortlich, während der ursprünglich im vergangenen Jahr auf Steam veröffentlichte Titel von RuneHeads entwickelt wurde. Die Darkest Edition enthält nicht nur alle Inhalte des Originals, sondern auch ein exklusives Dungeon einschließlich neuer Feinde und Fallen.Auf Steam beschreiben die Entwickler ihr Abenteuer mit den folgenden Worten:"Du bist Nyx, ein alter Krieger und eigentlich im Ruhestand. Doch du musst den Schatten ausweichen, dich durch verwinkelte Korridore und düstere Kerker schlagen, den tückischen Pfaden der dunklen Oberwelt folgen und die Boten der Finsternis in längst vergessenen Tempeln bekämpfen. Viele Puzzles und tödliche Fallen stehen zwischen dir und deinem Ziel – deine Tochter Aether zum letzten Ort auf Erden führen, an dem die Sonne noch scheint.Fall of Light wurde von Spielen wie Dark Souls und ICO inspiriert und belohnt Spieler, die die Welt erkunden und ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen können. Triff seltsame Charaktere, untersuche jeden Winkel, um Geheimnisse zu lüften und mehr über die Geschichte dieser düsteren Umgebung zu erfahren. Wähle die zu dir passende Kombination aus Nahkampfwaffen, Armbrüsten und Schilden. Begib dich in Kampfstellung und tritt Horden listiger Feinde entgegen. Deiner Tochter darf dabei nichts passieren, denn sie ist das Licht, das die Finsternis durchdringt, und der Schlüssel für verborgene Pfade.Features:Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer