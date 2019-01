They Are Billions: Kampagne verzögert sich, wird aber umfangreicher; Survivalmodus wird auch erweitert - 4Players.de

Screenshot - They are Billions (PC) Screenshot - They are Billions (PC) Screenshot - They are Billions (PC) Screenshot - They are Billions (PC)

Die Veröffentlichung der Kampagne von They Are Billions verzögert sich weiter. Laut den Entwicklern (Numantian Games) hat der große Erfolg der Early-Access-Version dazu geführt, dass die Kampagne einerseits umfangreicher ausfallen wird und sie andererseits einen möglichst guten Feldzug bereitstellen wollen. Es heißt, dass sich die Kampagne wie ein "völlig neues Spiels" mit 40 bis 50 Stunden Spielzeit anfühlen soll. Sie hätten Hunderte neuer Grafiken für die Kampagne erstellt, heißt es. Da die Kampagne nicht in mehreren Teilen an den Start gehen soll und es keine öffentliche Testphase geben wird, müssen sich die They-Are-Billions-Spieler weiter in Geduld üben. Ein angepeiltes Zeitfenster wurde nicht genannt.In der Kampagne wird es neue Infizierte bzw. gegnerische Einheiten geben. Aktuell würden sie an den Helden des Imperiums arbeiten, die ausschließlich in der Kampagne kämpfen werden. Des Weiteren wird es neue Upgrades geben, welche die Spieler in der Kampagne erforschen können - zum Beispiel den "Laser Titan". Das Forschungssystem soll demnächst im Detail vorgestellt werden. Zugleich wird darüber nachgedacht, neue Spielmodi hinzuzufügen und einige Elemente der Kampagne in den Survivalmodus zu integrieren. Apropos Survivalmodus. Dieser Modus wird ebenfalls ausgebaut, und zwar mit zwei neuen Kartendesigns bzw. Kartenthemen - sowohl eine leichtere Variante als auch eine schwerere Variante des "Desolated Wasteland" sind geplant.Der Level-Editor erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit (über 500 Karten wurden schon von der Community erstellt) und soll weiterhin ausgebaut sowie verbessert werden, u. a. mit Kampagnen-Strukturen (vielleicht sogar mit Verzweigungen), interaktiven Karten-Elementen und Dekorationen.Letztes aktuelles Video: The Six Wonders