Wolfenstein 2: The New Colossus: Die Freiheitschroniken: Season Pass mit drei Erweiterungen angekündigt - 4Players.de

Die Abenteuer des Revolverhelden Joe: Als ehemaliger Profi-Quarterback Joseph Stallion pflügt ihr durch die Reihen der Regimesoldaten - von den Ruinen Chicagos bis hin zu den Weiten des Weltalls!

Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod: Als ehemalige Geheimagentin Jessica Valiant infiltriert ihr Regimebunker in Kalifornien und lüftet das Geheimnis von Operation San Andreas!

Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins: Als US-Army-Held Captain Gerald Wilkins unterbindet ihr die Operation "Schwarze Sonne" in Alaska!

Bethesda hat den Season Pass "Die Freiheitschroniken" für Wolfenstein 2: The New Colossus zum Preis von 24,99 Euro angekündigt. Drei Download-Erweiterungen sind im Season Pass enthalten, jeweils mit einem neuen Hauptcharakter. Man darf in die Rolle eines ehemaligen Footballspielers, einer Assassine und eines Army-Captains schlüpfen und gegen das Regime in Amerika kämpfen.Die Freiheitschroniken:Darüber hinaus gibt es "Die Freiheitschroniken: Episode Null" als Bonus für Vorbesteller. "Episode Null stellt Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins und ihren Kampf in Amerika vor. Setzt in der Mission dieses ersten DLCs ihre einzigartigen Fähigkeiten und ihre Waffensammlung gezielt ein, um euch durch die Reihen des Regimes zu kämpfen." Episode Null ist auch im Season Pass enthalten.Letztes aktuelles Video: Erdbeermilch