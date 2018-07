Anthem: 20 Minuten langes Video der Mission "Scares & Villainy" - 4Players.de

BioWare und Electronic Arts haben ein knapp 20 Minuten langes Spielszenen-Video aus Anthem veröffentlicht. Zu sehen ist die Mission "Scares & Villainy", die auf dem EA-Play-Event im Rahmen der E3 2018 präsentiert wurde. Dieses Video ist allerdings etwas ausführlicher und zeigt u. a. mehr vom Bosskampf am Ende. Kommentiert wird das Geschehen von Ben Irving (Lead Producer), der einen Überblick über das Abenteuer, den Kampf und das Teamwork der Gruppe, die aus vier Freelancern besteht, gibt.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Gameplay DemoÜber Prestigeartikel, Mikrotransaktionen und dedizierte Server erklärte jüngst Mark Darrah (Executive Producer): "Es werden Prestigeartikel zum Kauf angeboten werden, aber ihr könnt immer sehen, wofür ihr euer Geld ausgebt. Keine Loot-Boxen. Kein Bezahlen für Spielvorteile. Ihr könnt eure Prestigeartikel auch verdienen: Ein großes Thema dreht sich um Mikrotransaktionen in Anthem. Die einzigen Mikrotransaktionen bei der Veröffentlichung werden kosmetische Personalisierungsmöglichkeiten sein und ihr werdet genau wissen, was ihr bekommt. Alle Upgrades, die Einfluss auf das Gameplay haben, werden durch Fortschritte im Spiel verdient. Zusätzlich werdet ihr auch Personalisierungsoptionen durch euren Fortschritt erhalten. (...) Dedizierte Server für alles außerhalb der Schaltzentralen für Einzelspieler: Die gemeinsame Welt von Anthem wird durch die Verwendung dedizierter Server aufrechterhalten. Diese Server sorgen für eine verlässliche Verbindung mit den anderen Spielern von Anthem, damit alle denselben Tag-Nacht-Zyklus, dasselbe Wetter und dieselben Ereignisse erleben. Diese dedizierten Server führen dazu, dass Anthem eine "dauerhaft online" Erfahrung bietet."Anthem wird am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird. Origin-Access-Premiummitglieder gehören zu den ersten, die das komplette Spiel auf PC mit unbegrenztem Zugang bereits ab 15. Februar ausprobieren 2019 können. EA-Access- und Origin-Access-Basismitglieder können im Rahmen der Play First Trials bis zu zehn Stunden in die Geschichte eintauchen.