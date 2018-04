Darwin Project: PC-Version wurde ohne große Vorankündigung auf Free-to-play umgestellt - 4Players.de

Die PC-Version von Darwin Project ist ohne Vorankündigung auf Free-to-play umgestellt worden. Nachdem viele Spieler der Early-Access-Version, die am 9. März 2018 für 14,99 Euro an den Start ging, über längere Wartezeiten bei der Match-Zusammenstellung und zu wenige Mitspieler klagten, haben die Entwickler kurzerhand das Preisschild entfernt, um neue Spieler anzulocken. Käufer der Early-Access-Version sollen das "Founder's Pack" (2 Legendary Sets, 3 Legendary Axes, 3 Legendary Bows, "a full jumpsuit collection" und 5 Fan Gifts) am 24. April als "Belohnung für die frühe Unterstützung des Projekts" erhalten. Am gleichen Tag wird außerdem das "Major Customization Update" (Belohnungen für Level-Ups) mit über 200 kosmetischen Gegenständen erscheinen.Das Spiel von Scavengers Studio erinnert an Arena-Überlebenskämpfe oder Titel wie PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite , will die Zeit zwischen den Aufeinandertreffen von Spielern aber verkürzen - zumal die Spielerzahl auf zehn Personen begrenzt ist und es einige weitere Feinheiten wie Feuerstellen oder Spuren-Verfolgung gibt. Eine weitere Besonderheit ist der Show Director, also der Regisseur das Battle Royale. Ein beliebiger Spieler übernimmt dessen Rolle und fliegt mit einer Drohne über den Schauplatz - schaut aber nicht nur zu, sondern markiert z.B. versteckte Teilnehmer oder macht ganze Landstriche unbegehbar, falls sich dort eine Gruppe Spieler versteckt.Die Entwickler wollen demnächst erklären, wie es mit der Xbox-One-Version weitergehen wird.Letztes aktuelles Video: Sei der Show-Director