DragonBall FighterZ: Arcade-Modus und drei weitere Charaktere

Bandai Namco Entertainment Europe hat drei weitere Charaktere und den Arcade-Modus aus DragonBall FighterZ vorgestellt. Spieler werden die Möglichkeit haben, Gotenks, Son Gohan (erwachsen) und Kid Buu, mitsamt ihren Spezialangriffen und Fähigkeiten in den Kampf zu schicken. "So weist Gotenks eine nur geringe Reichweite auf, überzeugt aber mit blitzschnellen Angriffen, wie der Super Ghost Kamikaze Attacke, während Gohan sein wahres Potential mit seiner Ultimate Form entfachen kann und Kid Buu seinen Kontrahenten mit dehnenden Armen aus der Ferne zusetzt."Im Arcade-Modus darf man seine Fähigkeiten auf die Probe stellen, da man immer stärker werdende Gegner bekämpfen und dabei den eigenen Rang steigern kann. DragonBall FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Gotenks