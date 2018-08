Transference: Kostenlose Demo zum Psycho-Thriller mit Elijah Wood für PS4 und PSVR veröffentlicht - 4Players.de

Ubisoft und SpectreVision haben eine kostenlose Anspielfassung zu Transference für PlayStation 4 und PlayStation VR veröffentlicht (siehe Video). Die sowohl mit als auch ohne VR-Headset spielbare Demo trägt den Namen "The Walter Test Case" und ist seit heute (20. August) als Gratis-Download im PlayStation Store erhältlich.Der Psycho-Thriller mit Elijah Wood (u. a. Frodo aus Der Herr der Ringe) soll im Herbst 2018 für PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen und 24,99 Euro kosten. Im Xbox Games Store wird sogar schon konkret der 18. September als Veröffentlichungstermin genannt.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 The Walter Test Case Demo Trailer