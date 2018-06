PlayLink: Sony kündigt sieben neue Titel für 2018 an - 4Players.de

Die einzelnen Titel werden dabei folgendermaßen beschrieben und per Video (siehe unten) kurz vorgestellt:





"Einfaches, elegantes Gameplay und intensives Strategiedenken treffen in Ticket to Ride aufeinander. Ihr müsst Karten mit verschiedenen Zugarten sammeln, und sie dann verwenden, um Eisenbahnstrecken auf dem Spielplan zu beanspruchen. Je länger die Strecken werden, desto mehr Punkte verdient ihr. Zusätzliche Punkte bekommt, wer die Zielkarten erfüllt – Karten, die entfernte Städte verbinden – und der Spieler, der die längste durchgehende Strecke baut."





Sony hat auf der E3 2018 sieben neue PlayLink -Titel angekündigt, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Dazu heißt es auf dem PlayStation Blog : "Im letzten Jahr haben wir PlayLink eingeführt – eine neue Sammlung von PlayStation-4-Multiplayer-Spielen mit einem Twist. Nutzt ihr euer Smartphone oder Tablet mit der kostenlosen Companion-App als Controller könnt ihr die extra dafür geschaffenen PlayLink-Titel mit Freunden und Familie teilen.Nach dem Start mit That's You!, Hidden Agenda, Wissen ist Macht und Frantic, sind wir nun bereit, euch von der nächsten Reihe von Titeln in der Pipeline zu erzählen. Zusätzlich zu dem bereits angekündigten interaktiven Thriller Erica haben wir sieben neue Titel in der Mache, die eine Reihe toller Multiplayer-Erlebnisse bieten.""Just Deal With It! bringt fünf klassische Kartenspiele völlig neu auf den virtuellen Tisch. Spielt Poker, Blackjack, Crazy Eights, Rommé und Hearts lokal oder online. Schließt euch mit Freunden und Familie zusammen, startet Angriffe, sabotiert die Konkurrenz und erlebt den Sieg in dieser fröhlichen Kartenspiel-Party!""Schnappt euch euer Smart Device und sichert euch euren Anspruch auf die Position als Dschungel-VIP in diesem Multiplayer-PlayLink-Spiel. Das gleiche Studio, das euch Frantics gebracht hat, in dem bis zu vier Spieler in 18 verrückten Minispielen gegeneinander antreten.Es spielt keine Rolle, ob ihr neu im Spiel oder erfahrene Spieler seid, hier ist für jeden etwas dabei. Ob ihr Schimpansen durch Basketballkörbe werft oder versucht, euren Rivalen in einem verrückten Fangenspiel zu entkommen.""Word Hunters ist ein weltumspannendes Wortspiel. Stellt euch in einer Reihe von Minispielen in verschiedenen Städten der Welt Freunden und Familie. Mit wunderschöner Kunst, moralisierendem Gameplay und einem tiefgreifenden Metagame, das euch für Wochen süchtig machen wird, ist dieses Spiel genau das Richtige für alle Wortschmiede da draußen.""UNO kommt zu PlayLink! Spielt gegen bis zu drei Freunde vor Ort und erlebt den Spaß am klassischen Kartenspiel neu! Beeilt euch im Classic Play, um vor allen anderen dein Blatt abzubauen oder passt euer Erlebnis mit den Hausregeln an, damit ihr mit euren Freunden nie zweimal dasselbe Spiel spielt!""Melbits World ist ein niedliches kollaboratives Rätsel-Jump’n’Run, in dem Rhythmus und Koordination der Schlüssel zum Erfolg sind. Sammelt die kleinen Kreaturen und führt sie durch eine Reihe von teuflischen Leveln. Setzt euch mit euren Freunden zusammen, um Level, Hindernisse und Fallen zu kontrollieren – und zwar immer, während ihr Viren ausweicht, Samen sammelt und gute Vibes über das Internet verbreitet.""Wissen ist Macht: Decades ist der dritte PlayLink-Titel der Wish Studios; das Studio , das auch schon That’s You! und das erste Wissen ist Macht entwickelt hat. In dieser energiegeladenen Quiz-Gameshow die sich über die 80er, 90er, 00er und 10er Jahren erstreckt, müsst ihr euer Pop-Culture-Trivialwissen auf die Probe stellen und taktisch spielen, um euch mit Hilfe von Touchscreen-Herausforderungen an die Spitze der Pyramide zu kämpfen."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Neue Spiele fuer 2018-Trailer