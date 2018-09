Yoshi's Crafted World: Switch-Auftritt des Dinos hat einen Namen - 4Players.de

Nintendo hat im Rahmen seiner Direct-Präsentation am 14. September 2018 Yoshis Switch-Auftritt einen offiziellen Namen gegeben: Yoshi's Crafted World . Der von Good-Feel entwickelte Action-Platformer soll im Frühjahr 2019 für die Nintendo-Konsole erscheinen. Dazu heißt es vom Hersteller : "Führe Yoshi durch ein brandneues Abenteuer für Nintendo Switch, das die Konventionen von seitlich scrollenden Abenteuer komplett auf den Kopf stellt!Erkunde eine Welt aus Bastelmaterialien, die einem Schaukasten gleicht, in der jeder Level neben der typischen Vorderseite auch eine Rückseite besitzt, die jede Menge Überraschungen bietet.Ungewöhnliche Objekte finden sich überall in der Landschaft. Ein gut platziertes Ei kann hier neue Wege öffnen. Erkunde jeden noch so kleinen Winkel, um versteckte Sammelgegenstände zu finden und bahne dir als Yoshi einen Weg ins Ziel. Du kannst dich sogar mit einem Freund im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler zusammentun, indem du ihm einen Joy-Con weiterreichst!"Letztes aktuelles Video: E3 2017 Spielszenen Treehouse