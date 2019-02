Yoshi's Crafted World: Demo veröffentlicht - 4Players.de

"Erkunde eine Welt aus Bastelmaterialien, die einem Schaukasten gleicht, in der jeder Level neben der typischen Vorderseite auch eine Rückseite besitzt, die jede Menge Überraschungen bietet. Ungewöhnliche Objekte finden sich überall in der Landschaft. Ein gut platziertes Ei kann hier neue Wege öffnen. Erkunde jeden noch so kleinen Winkel, um versteckte Sammelgegenstände zu finden und bahne dir als Yoshi einen Weg ins Ziel. Du kannst dich sogar mit einem Freund im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler zusammentun, indem du ihm einen Joy-Con weiterreichst!"

Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer



Ungeduldige Fans von Nintendos Knudel-Dino können schon heute in sein kommendes Bastel-Abenteuer Yoshi's Crafted World hineinschnuppern. Wie Nintendo gestern abend im Direct-Stream verriet, ist eine kostenlose Demo veröffentlicht worden: "Melde dich einfach an und klicke auf „Demo herunterladen“, um sie herunterzuladen!" erläutert die dazugehörige Seite im eShop. Die Vollversion erscheint am 29. März - natürlich exklusiv für Switch.