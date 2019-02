Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Demo im eShop verfügbar - 4Players.de

Nintendo lässt interessierte Monster-Trainer in seinen jüngsten Ableger der Pokémon-Serie hineinschnuppern. Im eShop ist eine entsprechende Switch-Demo für Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! aufgetaucht: "Eine kostenlose Demoversion von Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Pokémon: Let's Go, Evoli! ist jetzt imfüroder über diese Website verfügbar! Melde dich einfach an und klicke auf „Demo herunterladen“!" Zu unserem Test aus dem November 2018: Bevor das "richtige" Pokémon für die Switch erscheint, bekommt man mit dem Remake der gelben Edition Pokémon: Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli einen erfrischend kreativen Vorgeschmack darauf.