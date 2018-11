Assassin's Creed Rebellion: Strategie-Rollenspiel-Ableger für Android und iOS erhältlich - 4Players.de

Ubisoft hat Assassin's Creed Rebellion im App Store für iPhone und iPad sowie auf Google Play für Android veröffentlicht. Drei Millionen Spieler haben sich laut Publisher für das "kostenlose" Strategie-Rollenspiel bereits vorabregistriert. Ingame-Käufe (1,09 Euro bis 109,99 Euro pro Artikel) werden angeboten.Ubisoft: "Assassin's Creed Rebellion wurde von Behaviour Interactive in Zusammenarbeit mit Ubisoft Montreal entwickelt und ist eine völlig neue Assassin's Creed-Erfahrung, die es den Spielern ermöglicht, die beliebtesten Assassinen aus verschiedenen Epochen zu treffen. In dem Spiel, das sich inmitten der Inquisition Spaniens ereignet, verwalten die Spieler ihre Festung und schmieden ihre eigene Bruderschaft, indem sie mehr als 40 Assassinen rekrutieren und ausbilden. Wenn sie ihre Fähigkeiten verbessern und mächtiger werden, entfachen die Spieler die Rebellion gegen die Templer und leiten epische Missionen mit maßgeschneiderten Teams aus drei Assassinen ihrer Bruderschaft. Mit mehreren Kampfstilen können die Spieler Missionen auf verschiedene Weise angehen, indem sie Tarnungen einsetzen, die Templer jagen oder direkt angreifen, um ihren gewaltsamen Einfluss auf Spanien zu schwächen und deren Herrschaft ein Ende zu setzen.""Assassin's Creed Rebellion enthält zahlreiche legendäre Charaktere, darunter Ezio, Aguilar, Shao Jun, Claudia und Machiavelli, sowie mehr als 20 neue freischaltbare Charaktere, die exklusiv für das Spiel entwickelt wurden. Die Spieler werden während zeitlich begrenzter Events verschiedene Szenarien aus den anderen Assassins Creed-Spielen erkunden, darunter das antike Griechenland aus Assassin's Creed Odyssey. So können sie mit anderen Spielern in den Ranglisten der Events konkurrieren und exklusive neue Helden wie Alexios und Kassandra freischalten.""Assassin's Creed Rebellion bietet zudem Optimierungen für das neue iPad Pro, welches ein neues Niveau an technischer und visueller Leistung bietet. Mit höheren Texturauflösungen, Verbesserung des 3D-Modell-Renderings und allgemeinen Leistungsoptimierungen wird die Qualität des Spiels und das Erlebnis für die Spieler nochmal verbessert."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer