Sword Legacy: Omen: Taktik-Rollenspiel in Broken Britannia (Arthus-Legende) erschienen - 4Players.de

Nicht nur das reale Großbritannien hat angesichts des Brexit mit seiner Zerrissenheit zu kämpfen: Sword Legacy: Omen von Team17, Firecast Studios und Fableware Narrative Design spielt im "Candlepunk"-Reich von Broken Britannia, einem einst florierendem Königreich voller Alchemie und technischem Fortschritt, das nun aufgrund von Intrigen und Verrat nur noch ein Bruchstück seiner selbst ist. Gestern ist das Spiel als Download auf Steam erschienen, begleitet von einem Launch-Trailer:



Boris Johnson und Theresa May bekommen also keinen Auftritt im Spiel - stattdessen müssen Spieler sich in der Rolle des rachsüchtigen Ritters Uther mitsamt seiner Bande an Gefährten auf die Suche nach dem Schwert Excalibur begeben. In dieser "äußert blutigen" (laut Entwickler) Version der Arthus-Legende, erforscht man allerlei Umgebungen, führt die Geschichte fort und kämpft in rundenbasierten, taktischen Gefechten.



" Available on Steam, Sword Legacy: Omen is priced at £14.99/$17.99/¤17.99/R$36.99. A Digital Deluxe Edition is also available which includes a digital story & art book, wallpapers and the Sword Legacy: Omen OST for £19.49/$24.99/¤24.99/R$46.99. Both editions have a 20% discount for the week of launch."