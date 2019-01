City of Brass: 1001-Nacht-Abenteuer ehemaliger BioShock-Entwickler erscheint auch für Switch - 4Players.de

Screenshot - City of Brass (Switch) Screenshot - City of Brass (Switch) Screenshot - City of Brass (Switch) Screenshot - City of Brass (Switch) Screenshot - City of Brass (Switch) Screenshot - City of Brass (Switch)

Das von ehemaligen BioShock - und XCOM -Entwicklern gegründete australische Indie Studio Uppercut Games will sein bereits auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältliches First-Person-Rogue-lite City of Brass am 8. Februar 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Hier ein Vorgeschmack auf die prozedural generierte Welt im Stil von 1001 Nacht:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer