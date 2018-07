Thief of Thieves: Skybound hat erste Season des Comic-Schleichspiels veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Thief of Thieves (PC) Screenshot - Thief of Thieves (PC) Screenshot - Thief of Thieves (PC) Screenshot - Thief of Thieves (PC)

Das Spiel ist in vier "Volumes" geteilt; die ersten zwei Exemplare wurden gestern als Doppelpack in "Season One" auf Steam veröffentlicht . Volume 3 soll bereits am 23. Juli folgen und Volume 4 am 30. Juli. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Celia, der Vorzeigeschülerin von Conrad Paulson, dem Protagonisten des Comics, der als Meisterdieb Redmond ein Doppelleben führt. Dort trat Celia bisher übrigens nur in Form eines Flashbacks in Erscheinung. Bisher ist offenbar nur ein PC-Release via Steam geplant.