Citadel: Forged with Fire: Trailer zum Early-Access-Start - 4Players.de

Im neuen Trailer zum Sandbox-Rollenspiel Citadel: Forged With Fire geben die Macher von den Blue Island Studios einen Überblick über die Spielsysteme ihrer von Magie geprägten Welt. Der Titel, der jetzt auf Steam zunächst in die Early-Access-Phase startet, soll dem Spieler die Möglichkeit geben, gemeinsam ein Fantasy-Impeerium zu errichten, Tiere zu zähmen und die Welt zu erforschen.

Laut den Entwicklern sind zukünftig auch Versionen für PS4 und Xbox One vorgesehen. Der Soundtrack zur Open-World-Zauberstunde stammt aus der Feder von Gareth Cooker (Ori and the Blind Forest).

Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer