Omen of Sorrow: Quasimodo ist dabei - 4Players.de

Soedesco und AOne Games haben einen weiteren Charakter auf dem Kampfspiel Omen of Sorrow angekündigt: Quasimodo. Quasimodo ist verpflichtet, das "Buch der Tränen" mit seinen Fähigkeiten und Tricks zu bewachen. Mit Haken, Wandsprüngen und Level-modifizierenden Fertigkeiten wird er seinen Gegnern im Kampf zusetzen.Die nach eigenen Angaben von europäischer Literatur und Mythologie inspirierten Fantasy-Duelle sollen zu 2D-Kämpfen gegen klassische Horrorwesen (Werwolf, Sukkubus und Vampir) einladen und laut Felipe Muñoz (Combat Designer) konstante 60 Bilder pro Sekunde sowie exakte Physik und Kollisionen bieten. Insgesamt zwölf Charaktere sollen sich mit traditioneller Vier-Tasten-Steuerung lokal und online (via GGPO ) duellieren können. Neben Online-Kämpfen bietet Omen of Sorrow einen Einzelspieler-Modus mit Bosskämpfen und einen lokalen Multiplayer-Modus, um gegen Freunde anzutreten.Letztes aktuelles Video: Character Quasimodo