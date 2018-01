LP 90 schrieb am 14.01.2018 um 00:28 Uhr

Um es kurz zusammen zufassen. Das Spiel wird bei release 20 Characktere haben und 20 DLC-Charaktere wovon die erste Person, hier vorgestellt, Day1 sein wird. Darüber hinaus zeigen die Silouhetten schon ungefähr wer DLC sein wird. Das Spiel wird mit den 20 Grundcharakteren noch diesen Monat bei der EVO Japan volkommen spielbar sein. Release ist im Sommer. Sämtliche Figuren außer den RWBY-Figuren sind bereits für Arc-Sys aufgrund früherer Spiele in GÄNZE vorhanden. Im Grunde wird einem hier die Hälfte des SPiels vorenthalten und im Grunde noch damit geprahlt, seht her wer kommt und wie toll die Figur sich spielt, was ironischweise nur zeigt, das die Figur schon FERTIG ist.

Darüber hinaus wird das Spiel mit RWBY beworben. Tja von den 4 Titaldamen sind jetzt nur 2 unter den 20....den Rest darfste dir dazukaufen. Hier gehts noch nicht einmal um Nebencharaktere, sondern Hauptcharaktere.

Darüber hinaus sind 20 Charaktere für ein Tag-Spiel mikrig