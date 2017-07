Final Fantasy 15: Gefährten: Geschlossener Betatest der Mehrspieler-Erweiterung - 4Players.de

Erfordert den Kauf eines Season Pass und eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus bzw. Xbox Live Gold

Der geschlossene Onlinetest ist nur von Donnerstag, dem 3. August, bis Dienstag, dem 8. August 2017, verfügbar

Der Inhalt dieser Testversion unterscheidet sich vom endgültigen Produkt. Spieldaten aus der Testversion können nicht in die finale Fassung übertragen werden.

In der nächsten Woche wird ein geschlossener Betatest der Mehrspieler-Erweiterung Final Fantasy 15: Gefährten auf PlayStation 4 und Xbox One stattfinden. Die Closed Beta ist vom 3. August (Donnerstag) bis zum 8. August 2017 (Dienstag) verfügbar und wird weltweilt zeitgleich durchgeführt.Spieler können in der Erweiterung ihren eigenen Avatar erstellen und mit bis zu drei anderen Spielern an Mehrspieleraufgaben teilnehmen, "um das Licht nach Lucis zurückzubringen". Alle berechtigten Spieler, die die Teilnahmebedingungen erfüllen (siehe unten), können während des Beta-Zeitraums den Onlinetest über den Xbox Games Store und den PlayStation Store kostenlos herunterladen und daran teilnehmen. Weitere Details zum geschlossenen Onlinetest findet ihr hier Teilnahmebedingungen für die Beta im Überblick: