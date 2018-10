Persona 3: Dancing in Moonlight: Die "Specialized Extracurricular Execution Squad" (SEES) im Trailer - 4Players.de

“Brand New Days” Yuyoyuppe Remix

“Mass Destruction”

“When The Moon’s Reaching Out Stars” Hideki Naganuma Remix

“Want to be Close” ATOLS Reemix

“Shinsou Shinri” Lotus Juice Remix

“Deep Break Deep Breath” Yuu Miyake Remix

“Soul Phrase”

“Light the Fire Up in the Night ‘Kagejikan’ + ‘Mayonaka'”

“Burn My Dread” Novoiski Remix

“When the Moon’s Reaching Out Stars”

“Time” Atlus Kitajoh Remix

“Wiping All Out” Atlus Kozuka Remix

“A Way of Life” Atlus Kitajoh Remix

“Heartful Cry” Atlus Konishi Remix

“Light the Fire Up in the Night ‘Kagejikan’ + ‘Mayonaka'” Sasakure.UK Remix

“Mass Destruction” Tetsuya Kobayashi Remix

“Subete no Hito no Tamashii no Tatakai” T.Komine Remix

“Burn my Dread”

“Subete no Hito no Tamashii no Tatakai” Daisuke Asakura Remix

“Kimi no Kioku” Atlus Meguro Remix

“Our Moment”

“Moonlight Serendipity”

“Mass Destruction” Persona Music Fes 2013

“Burn my Dead -Last Battle-“

“Brand New Days”

Atlus zeigt die Charaktere aus Persona 3: Dancing in Moonlight im folgenden Trailer: Die "Specialized Extracurricular Execution Squad" (SEES) mit Schülern und Schülerinnen aus der "Gekkoukan High School" erobert den Dancefloor des Club Velvet.Der Tanz-Ableger von Persona 3 à la Persona 4: Dancing All Night zum Test ) ist ab dem 4. Dezember 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich. Gleiches gilt für Persona 5: Dancing in Starlight. Auch eine Persona Dancing: Endless Night Collection mit beiden Spielen sowie einem Bonus-Downloadcode für Persona 4: Dancing All Night auf PS4 ist geplant. Sowohl japanische als auch englische Voice-Over (Sprachausgabe) sind enthalten.Letztes aktuelles Video: Charakter-TrailerLaut Gematsu sind folgende Songs dabei: