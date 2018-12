Bury Me, My Love: BAFTA-nominierte Flüchtlingsgeschichte erscheint auch für PC und Switch - 4Players.de

Screenshot - Bury Me, My Love (Switch) Screenshot - Bury Me, My Love (Switch) Screenshot - Bury Me, My Love (Switch) Screenshot - Bury Me, My Love (Switch)



Playdius und The Pixel Hunt wollen das 2017 für iOS und Android erschienene Instant-Messaging-Abenteuer Bury Me, My Love (deutsch: Begrabe mich, mein Schatz) am 10. Januar 2019 auch für Nintendo Switch ( eShop ) und PC ( Steam ) veröffentlichen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PC Switch