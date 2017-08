Project 1v1: Ego-Shooter trifft Sammelkartenspiel in neuem Projekt von Gearbox Software - 4Players.de

Mit Project 1v1 hat Gearbox Software ein neues Spiel enthüllt, an dem ein Team innerhalb des Studios von Randy Pitchford gerade arbeitet. Den spärlichen Informationen auf der offiziellen Webseite ist zu entnehmen, dass man schnelle Shooter-Action aus der Ego-Perspektive mit einem strategischen Sammelkartenspiel kombinieren möchte.Wie man sich das vorstellen kann, wird wohl bald der Closed Technical Test zeigen, für den man sich über die Webseite bewerben kann, sofern man ein Shift-Konto besitzt. Dort wird man dann drei Modi ausprobieren können: Gewertete Partien (Ranked Matches), in denen man Erfahrung und Container mit neuen Karten gewinnen kann. Einen Challenge-Modus, in dem man Freunde in ungewerteten Partien herausfordern kann. Und die Arena, in der man den aktuellen Champion zum Duell herausfordern kann, um selbst die Herrschaft zu übernehmen.