3030 Deathwar Redux: Weltraumabenteuer startet am 13. September - 4Players.de

Die stark überarbeitete Version von 3030 Deathwar wird ab 13. September auf Steam erhältlich sein, wie Bird in Sky und Crunchy Leaf Games bekannt gemacht haben. Das ursprünglich 2007 veröffentlichte, an Spiele wie Elite angelehnte Weltraumabenteuer "mit einer gesunden Portion LucasArts-ähnlicher, amüsanter Adventure-Inhalte" wurde im vergangenen Jahr als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht und sowohl um grafische und spielerische Verbesserungen als auch neue Inhalte erweitert.In einer aus 30 Sternsystemen bestehenden Galaxie unterhält man sich in Bars mit anderen Gästen, erledigt eine Vielzahl an Missionen, verbessert das eigene Schiff und kauft neue, macht als Pirat Karriere, baut Rohstoffe ab oder verdient seinen Lebensunterhalt als Weltraumtrucker. Wer will, folgt außerdem einer Geschichte.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer