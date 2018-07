Sword Art Online: Fatal Bullet: Zweiter DLC steht bereit: Betrayal of Comrades - 4Players.de

Die zweite Download-Erweiterung "Betrayal of Comrades" für Sword Art Online: Fatal Bullet ist auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Der DLC umfasst ein neues Szenario, weitere Bosse, zwei Charaktere und eine Vergrößerung des eigenen Bereiches. Die Erweiterung kostet einzeln 9,99 Euro bzw. ist im Season Pass enthalten."In Betrayal of Comrades tauchen die Copy-ArFA-sys von Kirito und Asuna auf, während die Spieler das Geheimnis hinter den neuen Doppelgängern aufdecken wollen. Außerdem werden zwei neue Charaktere gemeinsam mit dem Protagonisten in den Kampf ziehen: Clarence und Shirley. Obwohl sie die Spieler zu Beginn unterstützen, ist ihre wahre Motivation unbekannt. Werden sie sich als Freunde oder Feinde herausstellen? ""Spieler erhalten außerdem Zugang zu einem neuen Bereich in ihrem Zuhause. Eine Tür, die bisher verschlossen war, lässt sich nun öffnen. Hinter dieser Tür können die Spieler von bekannten Charakteren besucht werden und von ihnen exklusive Quests erhalten. Durch Erweiterungen ihres Zuhauses können Spieler außerdem Zugang zu zusätzlichen Ausrüstungs-Anpassungen, neuen Stimmen für das eigene ArFAs und der Möglichkeit, Hintergrundmusik erneut abzuspielen."Letztes aktuelles Video: Betrayal of Comrades DLC 2