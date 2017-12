A.O.T. 2: Story-Trailer und Termin am 20. März 2018

Koei Tecmo Europa hat den konkreten Releasetermin von A.O.T. 2 bekanntgegeben. Die Fortsetzung von A.O.T. Wings of Freedom wird am 20. März 2018 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Begleitend zur Termin-Nennung hat der Publisher den folgenden Story-Trailer bereitgestellt, der aus dem Anime bekannte Charaktere wie Marlo Freudenberg und Mina Carolina im Kampf gegen verschiedene Titanen-Klassen zeigt."Spieler kreieren in A.O.T. 2 ihren eigenen Scout (...) und erleben so die (...) Geschichte, der ersten beiden Anime-Staffeln, aus einem völlig anderen Blickwinkel. Mit erweiterten Bewegungsmöglichkeiten und zahlreichen neuen Fähigkeiten, müssen Spieler strategisch gegen die mächtigen Titanen vorgehen, um im Kampf zu überleben. Trickreiche Angriffe aus dem Hinterhalt und der Einsatz von Fernwaffen aus dem Verborgenen werden durch neue Hilfsmittel ermöglicht. Zusätzlich halten Rollenspiel-Elemente Einzug in A.O.T. 2 und lassen Spieler Beziehungen zu bekannten Charakteren der Serie aufbauen, um mehr über deren Motivation und Hintergründe des Attack-on-Titan-Universum zu erfahren", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer