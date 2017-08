Gwent: Thronebreaker: The Witcher Card Game erhält eine Story-Kampagne - 4Players.de

Mit Gwent: Thronebreaker hat CD Projekt RED eine Einzelspieler-Kampagne zu Gwent: The Witcher Card Game angekündigt, die noch dieses Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One vom Stapel laufen soll. Zum Inhalt heißt es : "GWENT: Thronebreaker erzählt die wahrhaft königliche Geschichte von Meve, einer Kriegsveteranen-Königin von zwei Nördlichen Königreichen. Mit Blick auf die bevorstehende Invasion sieht sie sich gezwungen, erneut den Kriegspfad einzuschlagen - und begibt sich auf eine dunkle Reise der Zerstörung und Rache.In der Kampagne entdecken und erforschen Spieler neue und noch nie vorher gezeigte Abschnitte aus der Welt von The Witcher. Fordernde und tiefgründige Quests, das Sammeln von Ressourcen und detailverliebt entworfene Kämpfe bringen einen völlig neuen Aspekt in die Abläufe der bislang bekannten Spielregeln."Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer