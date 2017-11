Meve erkundet die erste Karte.

Immer wieder gilt es, Entscheidungen zu treffen.

Die Schlachten werden als GWENT-Duell ausgetragen. Im Einzelspieler-Modus werden neue, besondere und angepasste Karten geboten.

Die Einzelspieler-Erweiterung GWENT: Thronebreaker für GWENT: The Witcher Card Game wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. "Wir haben beschlossen, den Umfang der Kampagne zu erweitern und brauchen deshalb mehr Zeit, um daran zu arbeiten. Die Verschiebung von Release-Zeiträumen ist etwas, das wir mit der nötigen Seriosität angehen - und wenn wir glauben, dass ihr dadurch ein besseres Spiel bekommt, dann zögern wir nicht lange. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die Thronebreaker über die Feiertage spielen wollten - ich versichere jedoch, dass wir unser Bestes dafür tun, dass das finale Spiel die längere Wartezeit auch wert sein wird", schreibt Marcin Iwinski, Mitbegründer von CD Projekt RED.Im Gegensatz zum Hauptspiel, das grundsätzlich ein Free-to-play-Titel mit optionalen Mikrotransaktionen (Käufe von Kartenpaketen) ist, soll GWENT: Thronebreaker kostenpflichtig veröffentlicht werden. Konkrete Details zur Preisgestaltung haben die Entwickler bisher nicht verraten.Thronebreaker erzählt eine neue Geschichte aus dem Witcher-Universum, die vor den Ereignissen aus The Witcher (Teil 1) spielt. Im Mittelpunkt steht die kriegserfahrene Königin Meve, der beiden nördlichen Königreiche Rivien und Lyrien. Als streitbare Anführerin ist sie gezwungen, auf eine drohende Invasion zu reagieren. Im Verlauf der storygetriebenen Kampagne rekrutiert bzw. baut sie eine Armee auf und führt Schlachten, die als GWENT-Partien ausgefochten werden.Meve steuert man direkt über (insgesamt fünf) weitläufige, gezeichnete, zweidimensionale Weltkarten, die keine offene Spielwelt sind, aber hier und da Erkundungsspielraum und Nebenquests bieten. Auf den Karten sammelt die Königin Ressourcen, Rekruten und trifft auf Nicht-Spieler-Charaktere. Gespräche mit anderen Charakteren finden nicht in schnöden Textboxen statt, sondern in Form von animierten, gezeichneten Zwischensequenzen, die vollständig vertont sind.In den Dialogen muss Meve plus Gefolgschaft immer wieder Entscheidungen treffen und natürlich mit den Konsequenzen leben - zum Beispiel kann sie mit Dorfbewohnern nach einem Banditenübergriff eher freundlich umgehen oder sie mit harter Hand zur "Kooperation" auffordern, sofern sie vermutet, dass die Bewohner mit den Banditen unter einer Decke stecken. Je nach Entscheidung erhält man Gold, Gegenstände, Informationen, Rekrutierungspunkte, neue Einheiten etc. - vieles davon in Form von GWENT-Karten. Die Entwickler versprechen eine düstere und erwachsene Geschichte, die zusätzlich mithilfe von Zwischensequenzen im Comic-Stil plus Erzähler aus dem Off vorangetrieben wird.Verwaltet wird die Armee von Meve im eigenen Kriegslager. Abgesehen davon, dass man in der Taverne mit den Gefolgsleuten sprechen kann oder die Trupppen auf dem Übungsplatz üben dürfen, lassen sich Teile des Lagers ausbauen/verbessern. So bekommt man beispielsweise Zugang zu neuen Einheitentypen - sowohl Gold als auch Rekrutierungspunkte sind als Ressourcen für den Armeeausbau notwendig. Neu verpflichtete Einheiten erscheinen wiederum als GWENT-Karten, die sich im "Deck Builder" des Kriegslagers verwalten lassen.Die Kämpfe, die als "normale" GWENT-Partien ausgetragen werden, sollen im Einzelspieler-Modus von speziellen Karten bzw. Spezialfähigkeiten profitieren, die im Mehrspieler-Modus in der Form niemals möglich wären - weil sie sonst zu stark wären, jedoch können die im Einzelspieler so für gezielte Herausforderungen oder Überraschungen sorgen. Beispielsweise kann Gascon , der Anführer der Banditen, Feuer legen und die Truppen von Meve dort reinschubsen, was ihn wiederum stärker macht, da Gascon stets stärker wird, wenn Einheiten die Reihen wechseln. Grundsätzlich wollen die Entwickler aber die Decks des Einzelspieler und Mehrspieler-Modus voreinander trennen. Käufer von GWENT: Thronebreaker sollen neben der Story-Kampagne noch 20 Thronebreaker-Karten erhalten, die sich auch im Mehrspieler-Modus einsetzen lassen. Die Premium-Versionen dieser Karten muss man sich hingegen in der Kampagne verdienen.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer