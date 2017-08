VEmpire - The Kings of Darkness: Vampiristische Karten-Strategie bereitet sich auf Early-Access-Start vor - 4Players.de

Dominion

Das vampiristische Karten-Strategiespiel VEmpire - The Kings of Darkness soll am 28. August 2017 in den Early Access auf Steam starten, wie die Grazer Entwickler mitteilen. Der von der Habsburger Dynastie inspirierte Deck-Builder im Stil einesoder Ascension soll über 100 einzigartige Karten enthalten und für PC, Mac und Linux erscheinen. Als Preis werden 13,99 Euro genannt. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Release-Trailer