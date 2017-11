"Eine Fehlgeschlagene ARK: Aberration: Eine neue Herausforderung auf einer defekten ARK! Nachdem die Atmosphäre dieser ARK sich weitestgehend verflüchtig hat, beherrschen intensive Radioaktivität und die Gebiete des riesigen Höhlensystems diese Welt. Aufgrund des defekten Wartungssystems stellen viele Gefahren, Kreaturen und die Natur eine neue Welt voller Nervenkitzel zum Erkunden und Meistern dar.

Zähme neue Kreaturen: Die harte Strahlung auf Aberration hat zu unglaublichen genetischen Mutationen geführt, die Kreaturen mit erstaunlichen Fähigkeiten hervorbrachten! Zum Beispiel den chamäleonähnlichen 'Rock Drake', der sich tarnen kann und auf dessen Rücken man durch die Luft segeln oder Wände hochklettern kann, den harmlosen 'Lantern Pug', der ein wenig Licht spendet oder der riesige 'Cave Crustacean', der mehrere Kreaturen gleichzeitig anheben und durch die Luft schleudern kann. Und dann ist da noch die bösartige 'Nameless Queen'! Wenn du es schaffst sie zu zähmen, dann kannst du ihr befehlen ihre Brut in den Körpern deiner Feinde abzulegen, auf das sie zerplatzen!

Fertige über 50 neue Gegenstände: Aberration bietet eine Vielzahl neuer Werkzeuge, die dir neue Möglichkeiten geben, dich mit deinen Gegnern oder Mitspielen zu messen. Durchstreife die ARK ausgerüstet mit Kletterpickel und Gleitanzug und mit Hilfe von Seilrutschen. Erlerne neue Engramme, die dir helfen, mit der rauen Umwelt fertig zu werden: Schutzanzüge, explosive Munition, aufladbare Laternen, Batterien, Knicklichter, Railguns und noch mehr. Überlebe dank neuer Rohstoffe, benutze Fischreusen und Gastanks, und schaffe dir eine sichere Basis mit angepassten Bauteilen und vielem mehr!

Bestehen sie neue Herausforderungen: Die radioaktive Strahlung, Gaseinbrüche und Erdbeben sind nur einige der Gefahren, mit denen Überlebende in den Gebieten von Aberration konfrontiert werden und denen es zu trotzen gilt. Aber mit am schlimmsten sind die Horden der unbeugsamen 'Namenlosen' dieser defekten ARK, die permanente Wachsamkeit erfordern und Energieladungen, um sich gegen sie zu verteidigen. Und am tiefsten Punkt von Aberration gibt es noch den furchteinflössenden, wenn auch vertraut wirkenden, Endgegner ... Wirst DU einer derjenigen sein, die mächtig genug sind, sich ihm im Kampf zu stellen?"

Studio Wildcard wird die (zweite) Erweiterung "Aberration" für ARK: Survival Evolved am 12. Dezember 2017 veröffentlichen. Aberration spielt auf einer "beschädigten bzw. fehlfunktionierenden ARK", weswegen sich die Welt dort ziemlich harsch darstellt. Aberration ist im Season Pass enthalten. Das Add-on kostet einzeln 19,99 Euro.Features (laut Hersteller ):"Auf 'Aberration', einer von ihren Erbauern aufgegebenen und defekten ARK mit einem weitläufigen Höhlensystem, aufwachend, stehen Überlebende vor neuen und exotischen Problemen, die es zu lösen gilt: Die harte Strahlung der Sonne und andere Umweltgefahren, Seilrutschen, Kletterausrüstung, Gleitanzug, wohnen in Höhlen, Batterien aufladen und natürlich Kreaturen, die sich dem Leben in den geheimnisvollen Höhlen angepasst haben. Dann sind da noch die 'Namenlosen', humanoide Lebewesen, die Licht hassen und die sich dank des Elements zu gefaehrlichen Kreaturen entwickelt haben. Aberration hütet das letzte Geheimnis der ARKs und wahre Überlebende werden erfahren, was die Zukunft für sie bereithält!"Zum Black Friday wird ARK mit folgenden Rabatten (in digitaler Form) angeboten:Steam/PCARK: Survival Evolved: 50% off!ARK Season Pass: 25% offXbox One (includes Xbox One X enhancements)ARK: Survival Evolved - 25% offARK: Scorched Earth - 35% offARK Explorers Edition (base + Season Pass): 30% offARK Season Pass: 25% offPlayStation 4ARK: Survival Evolved: 35% offARK: Scorched Earth: 35% offARK Explorers Edition (base + Season Pass): 30% offARK Season Pass: 25% offLetztes aktuelles Video: Ankündigung