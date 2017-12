Atlus wird The Alliance Alive am 27. März 2018 in digitaler Form in Europa für Nintendo 3DS veröffentlichen. Das Japan-Rollenspiel soll 39,99 Euro kosten. Das Spiel entsteht bei FURYU Corporation ( The Legend of Legacy ).Die Entwickler versprechen eine verflochtene Geschichte rund um neun Charaktere, rundenbasierte Kämpfe und eine stimmungsvolle Welt, die zur Erkundung einlädt: "Vor tausend Jahren drangen die Daemons in die Welt der Menschen ein. Sie unterjochten die Menschheit und schufen die Große Barriere, um die Reiche zu trennen. Die Welt erlebte eine Umwälzung und der Dunkle Strom wurde geboren. Es formte seine kreuzförmiges Schwaden über den Ozean und schluckte unzählige Städte in seinem Gefolge. Die Menschheit wurde dezimiert. Hunderte Jahre später regieren die Daemonen über eine hierarchische Gesellschaft. Allerdings ist die Zeit für Widerstand gekommen. Die Welt wird sich noch einmal verändern ...Erbaut auf einer weitläufigen Welt voller Geheimnissen, müssen die Spieler Gilden erschaffen und etablieren - während sie in den vier Reichen gegen die Daemons ankämpfen. Das 'Ignition'-System, ein Teil des rundenbasierten Kampfes, lässt Spieler das Gameplay anpassen – und mit etwas Geschick und Können kann man dann zum finalen Schlag ansetzen.Es gibt gute Dämonen, die sich dem Kampf anschließen wollen, um die Menschheit zu befreien! Zuerst haben wir das mächtige, schnörkellose Beastvolk Barbarosa. Obwohl er einst von den Dämonen als Kriegsinstrument benutzt wurde, um die Menschheit zu versklaven, ist er jetzt ein wichtiges Mitglied der Widerstandsgruppe der Nacht-Ravens. Seine Fähigkeiten mit einer Axt und die Loyalität gegenüber seinen Freunden sind in den kommenden Kämpfen wertvolle Werte. Als nächstes haben wir das dynamische Duo Vivian und Ignace. Vivian ist ein fuchsartiger Dämon aus einer anderen Welt, der mehr über die seltsamen Kreaturen wissen möchte, die als Menschen bekannt sind. Sie ist ein mitfühlendes Wesen, das keinen Böswilligen gegenüber anderen Spezies zuhört - aber lass dich von ihrer sprudelnden und freundlichen Art nicht täuschen. Vivian ist eine extrem mächtige Zauberin, die nicht zögern wird, ihre Kräfte einzusetzen. Zuletzt haben wir Vivians Diener Ignace. Obwohl er extrem pompös gegenüber Nicht-Dämonen und Zusammenstößen mit einigen Mitgliedern der Partei ist, ist seine Loyalität gegenüber Vivian unerschütterlich."Letztes aktuelles Video: Party Up with Daemons to Save the World