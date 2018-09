Stranger Things: The Game: Vermeintliche Spielszenen aus dem eingestellten Spiel von Telltale Games - 4Players.de

Bei Telltale Games befand sich ebenfalls ein Spiel zur Netflix-Erfolgsserie Stranger Things für PC und Konsolen in Entwicklung. Im Zuge der Entlassungswelle sind nun diverse Szenen aus dem Spiel bei Reddit und 4Chan via PCGamesN aufgetaucht, deren Authentizität allerdings nicht mit Sicherheit bestätigt werden kann. Zu sehen sind u. a. Will, Joyce und der Demogorgon.Derweil bedauert Netflix die Nachricht über die Entlassungswelle bei Telltale Games und stellte gegenüber Kotaku klar, dass die Umsetzung von Minecraft: Story Mode wie geplant voranschreiten würde. Sie würden außerdem "andere Möglichkeiten evaluieren, um das Universum von Stranger Things in einem interaktiven Medium zum Leben zu erwecken".