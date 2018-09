60 Parsecs!: Schwarzhumoriges Sci-Fi-Survival-Spiel auf PC gestartet - 4Players.de

Plündern, planen und überleben: Spieler müssen mit den Entscheidungen leben, die sie in den ersten 60 Sekunden treffen. Diese verbringen sie - voraussichtlich panisch - damit, ihre Umgebung nach nützlichen Dingen und Crewmitgliedern zu durchsuchen, bevor sie ihr Abenteuer im All antreten.

Survival, wie man es noch nie zuvor erlebt hat: 60 Parsecs! ist eine kurzweilige Survival-Variante mit schwarzem Humor und Fokus auf die Story, welche die Sci-Fi Popkultur der 50er/60er Jahre mit der Propaganda während des Kalten Krieges mischt.

Die endlosen Weiten des Weltalls rufen: Kurze aber intensive Spiel-Sessions unter immer neuen Umständen mit einer nicht-linearen Story und Roguelike-Elementen.

Eine persönliche Geschichte erschaffen: Mit hunderten von Story-basierten Geschehnissen und einem bunten Set aus Charakteren lassen sich zahllose Weltraumgeschichten kreieren.

Robot Gentleman wird heute Abend das schwarzhumorige Sci-Fi-Survival-Spiel 60 Parsecs! für PC via Steam (14,99 Euro) veröffentlichen. In der Rolle eines unglückseligen Weltraumkapitäns schießt 60 Parsecs! die Spieler ins All. Vorher hat man 60 chaotische Sekunden Zeit, so viele Vorräte und Gegenstände wie möglich einzusammeln, um dann im Weltraum von diesen eingeschränkten Ressourcen zu zehren und Entscheidungen zu treffen. Ziel ist es, dass man selbst - und auch die Crew - auf der Suche nach einer neuen Heimat noch einen Tag länger überlebt, denn es gibt kein Zurück auf die Erde, die von einer nuklearen Katastrophe heimgesucht wurde.Schon im Vorgänger 60 Seconds! galt es innerhalb von 60 Sekunden so viele Vorräte wie möglich einzusammeln, um damit möglichst lang zu überleben. Neben dem interstellaren Tapetenwechsel soll dabei vor allem das Sammeln und Überleben verbessert werden - angefangen bei der überarbeiteten Spielmechanik sowie der Einführung eines Crafting-Systems bis hin zu einer tiefgründigeren und persönlicheren Geschichte.Die Entwickler beschreiben ihr Spiel mit den folgenden Worten:Letztes aktuelles Video: Ankündigung Veröffentlichungstermin