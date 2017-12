Nodding Heads Games sucht derzeit finanzielle Unterstützung bei Kickstarter für die Entwicklung von Raji: An Ancient Epic . In dem Action-Adventure schlüpft man in die Rolle des von den Göttern auserwählten Mädchens Raji. Sie muss sich einer Dämoneninvasion entgegenstellen, ihren jüngeren Bruder retten und den Dämonenlord Mahabalasura besiegen.Spielerisch wird eine Mischung aus Erkundung, Kampf und Umgebungsrätseln versprochen. Dabei soll man zwischen der Gunst verschiedener Götter wechseln können, um Zugriff auf individuell anpassbare Angriffe mit unterschiedlichen Waffen zu erlangen. In den Kämpfen soll man wiederum schnell zwischen zwei Waffen wechseln können. Die Entwickler setzen auf einen handgezeichneten Grafikstil und eine "altindische" Spielwelt, die von der hinduistischen und balinesischen Mythologie inspiriert wurde.Raji: An Ancient Epic soll für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen (Planung: Juni 2019), wenn das Finanzierungsziel bei 135.948 Euro erreicht wird. Aktuell wurden knapp 45.200 Euro zugesagt. Das Projekt kann noch zehn Tage unterstützt werden. Eine Demo kann bei Steam oder Indiedb runtergeladen werden.