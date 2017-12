Laser League: Betatest startet am Wochenende; Tipps und Tricks im Video

Am kommenden Wochenende wird ein geschlossener Betatest von Laser League stattfinden. Der Betatest beginnt am 15. Dezember 2017 um 19:00 Uhr und dauert bis zum Sonntag (17. Dezember) um 19 Ihr. Interessierte Spieler können sich unter http://www.laserleaguegame.com/ anmelden, um die Chance zu erhalten, an der Laser-League-Beta teilzunehmen."Um ins Spiel zu gelangen, können eingeladene Spieler ihren Code sofort über ihren Steam-Account einlösen, sie können sich aber erst einloggen, wenn die Server am Freitag, den 15. Dezember online gehen. Für die Zwecke dieses Feldtests empfehlen wir den Spielern, einen Xbox Controller zu verwenden, um ein optimales Laser League-Erlebnis zu erzielen. Die Spieler, die an diesem exklusiven Online-Feldtest teilnehmen, müssen damit rechnen, dass es noch zu Latenz- und Serverproblemen kommen kann und dass sie Inhalte und Features sehen, die noch verändert oder aus der finalen Version des Spiels entfernt werden."Publisher 505 Games schreibt: "Bei der Closed Beta von Laser League erhalten die Spieler einen ersten Einblick in neue Inhalte, darunter noch nie zuvor gesehene Maps und das Party-Spiel, das im Spiel verfügbar wird, sobald es Anfang 2018 auf Steam in die Early-Access-Phase geht. Während dieses Zeitraums erhalten ausgewählte Spieler die exklusive Gelegenheit, in 3er-Teams in Matches auf einer Auswahl an zukünftig in Laser League verfügbaren Maps gegeneinander anzutreten, während 505 Games und Roll7 Analysen und Arbeiten an den Servern, Matches und Spieler-Performances durchführen, um wertvolles Feedback und Einsichten zum Gameplay zu erhalten, die in den Entwicklungsprozess mit einfließen."Tipps und Tricks für den Laser-League-Start geben die Entwickler im folgenden Video.Letztes aktuelles Video: Tutorial