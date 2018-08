gamescom 2018: Sekiro: Shadows Die Twice gewinnt "Best of gamescom award"; Publikum zeichnet Smash Bros. aus - 4Players.de

Am gamescom-Samstag wurden die gamescom awards in den noch offenen Kategorien verliehen. Neben der Entscheidung der Expertenjury über die Sieger in weiteren sechs Jury-Kategorien, wurden auch die Sieger der sechs Fan-Kategorien bekanntgegeben, darunter der gamescom "Most Wanted" Consumer award. Bereits am Dienstag wurden die ersten Gewinner des gamescom awards in zahlreichen Jury-Kategorien benannt ( wir berichteten ).Den "Best of gamescom award" (gewählt von einer Jury) konnte sich in diesem Jahr Sekiro: Shadows Die Twice von Activision sichern. Die Besucher der gamescom wählten Super Smash Bros. Ultimate zu ihrem am "heißesten begehrten Titel des Jahres". Ubisoft kann sich über die Auszeichnung als bester Spiele-Entwickler der diesjährigen gamescom freuen, Activision Blizzard ist der beste Publisher. Der gamescom-Stand von Blizzard wurde von den Fans für sein "herausragendes Queue-Entertainment" (Unterhaltung während der Wartezeit) und für die beste "Consumer Experience" ausgezeichnet.Best Hardware (Jury-Kategorie)HTC Vive Wireless Adapter (HTC)Best Multiplayer Game (Jury-Kategorie)Battlefield V (Electronic Arts)Best Virtual Reality Game (Jury-Kategorie)Blood & Truth (Sony Interactive Entertainment)Best of gamescom (Jury-Kategorie)Sekiro: Shadows Die Twice (Activision), auch Gewinner Best Action GameBest Consumer Experience (Fan-Kategorie)Blizzard BoothBest Queue-Entertainment (Fan-Kategorie)Blizzard BoothBest Streamer/Let's Player (Fan-Kategorie)Maximilian HandOfBlood Knabe (Instinct3)gamescom "Most Wanted" Consumer award (Fan-Kategorie)Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)Best Booth (Jury-Kategorie)Fortnite Booth (Envy Create)Best Developer (Fan-Kategorie)Ubisoft (Assassin's Creed Odyssey, Starlink - Battle for Atlas)Best Publisher (Fan-Kategorie)Activision (Call of Duty: Black Ops 4, Destiny 2: Forsaken, Sekiro: Shadows Die Twice, Spyro Reignited Trilogy)gamescom Indie award (Jury-Kategorie)Lost Ember (Mooneye Studios)Best of CAMPUS (Jury-Kategorie)LEDCube (Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Adrian Kaul, Hannes Vatter)Letztes aktuelles Video: Abschlusstalk