Tiny Metal: Rundenbasierte Action-Strategie mit japanischer Note für PC, PS4 und Switch veröffentlicht

AREA 35 hat Tiny Metal für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Switch in digitaler Form veröffentlicht (Preis: 24,99 Euro). Tiny Metal ist ein rundenbasiertes Action-Strategiespiel mit japanischer Note, das stark von Advance Wars inspiriert wurde.In der Einzelspieler-Kampagne wird man in die Rolle von Leutnant Nathan Gries schlüpfen, der in einem über 20-stündigen Feldzug gegen den Schurkenstaat Zipang in den Krieg zieht. Auf den Schlachtfeldern sollen 15 einzigartigen Einheiten sowie spezielle Heldeneinheiten zum Einsatz kommen, die von Mission zu Mission immer stärker werden. Neben Boni für Flanken- und Rückenangriffe werden auch kooperative Sperrfeuer, Terrain-Unterschiede sowie radargestützte Artillerie-Angriffe versprochen.Die ersten Bewertungen bei Steam fallen "Ausgeglichen" aus (69% von 49 Nutzerreviews sind "positiv"). Während das grundlegende Design und das Kampfsystem gelobt werden, fehlt es vielen Nutzern an Vielfalt und Tiefgang (schwache KI, keine Marine-Einheiten, Munition & Treibstoff sind unbegrenzt, kein Mehrspieler-Modus). Auch die PC-Umsetzung (Steuerung, Performance) wird kritisiert.Produktbeschreibung: "Bezwinge den Gegner mit deiner Armee aus Fußsoldaten, Panzern, Helikoptern, taktischen Fahrzeugen und Kampfflugzeugen. Erobere gegnerische Gebiete und erweitere deine militärische Kontrolle über das gewaltige Herrschaftsgebiet von Zipang. Verfolge die ergreifende Geschichte um Nathan Gries und beantworte dir die Frage, wofür es sich zu kämpfen lohnt - und wofür nicht. Inspiriert von rundenbasierten Strategiespielen der Vergangenheit, greift Tiny Metal das feingeschliffene Gameplay klassischer japanischer Taktikspiele auf und macht es mit großartiger Grafik, 15 einzigartigen Einheiten und nie dagewesenen Spielmechaniken tauglich für die heutige Zeit. Tiny Metal ist das japanische Arcade-Strategiespiel, das du dir als Kind immer gewünscht hast."Letztes aktuelles Video: Release-Trailer