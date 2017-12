Königin Wilhelmina wird die Niederlande in der Erweiterung Civilization 6: Rise and Fall anführen. 'Ihre fast 58-jährige Herrschaft bleibt in Erinnerung, da die Niederlande mit ihr im Ersten Weltkrieg Neutralität bewahrt haben und sie den niederländischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg inspirierte. Königin Viktoria vom Vereinigten Königreich beschrieb die junge Wilhelmina als hübsch, höflich und intelligent, und Kaiser Wilhelm II. von Deutschland bescheinigte ihr Scharfsinn. Während eines Treffens vor dem Ersten Weltkrieg äußerte der Kaiser, dass seine Wachen "über 2 Meter groß" seien, die von Königin Wilhelmina aber nur "schulterhoch". Sie erwiderte elegant: "Das ist wohl wahr, Eure Majestät, Eure Wachen sind über zwei Meter groß, aber wenn wir unsere Deiche öffnen, steht das Wasser über 3 Meter hoch!" Dank der Verhandlungen mit dem Deutschen Kaiser bewahrten sich die Niederlande im Ersten Weltkrieg ihre Neutralität; vielleicht auch, weil er sich an ihre Drohung erinnerte. Trotz dieser Neutralität vertrat Wilhelmina eine starke Verteidigungspolitik während des Krieges.' Die einzigartige Fähigkeit der Anführerin ist 'Radio Oranje'. Nach der Etablierung von Handelswegen von und zu fremden Städten erhält man Kulturboni.Die einzigartige Modernisierung der Niederlande ist der Koog. Diese Modernisierungen werden auf Wasser-Geländefeldern mit ausreichend angrenzenden Küstenlinien platziert und gewähren Nahrung, Produktion und ein wenig Wohnraum. Köge gewähren Boni auf spätere Ausrichtungen und Technologien. Die Spezialeinheit ist "De Zeven Provincien" ("Die sieben Provinzen"). Das Kriegsschiff verfügt über erhöhte Fernkampf- und Kampfstärke und erhält einen zusätzlichen Bonus beim Angriff auf wehrhafte Bezirke. Das "Rhein-Maas-Delta" ist die einzigartige Fähigkeit: "Befahrbare Flüsse und Kanäle bilden das Fundament, auf dem die Niederländer ihre Kultur errichtet haben - inklusive großer Handelsflotten. Aus diesem Grund erhalten die Niederlande hohe Nachbarschaftsbonusse für den Campus, Theaterplatz-Bezirke und Industriegebiete in der Nähe von Flüssen."Wilhelmina gehört zu den neun neuen Staatsoberhäuptern in Civilization 6: Rise and Fall (Termin: 8. Februar 2018).Letztes aktuelles Video: First Look Netherlands