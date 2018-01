Civilization 6: Rise and Fall: Video-Überblick: Große und dunkle Zeitalter, Gouverneure, Notfälle und mehr

"GROSSE ZEITALTER: Wie Zivilisationen Höhen und Tiefen durchlaufen, so wird der Spieler Historische Momente erreichen und Dunkle oder Goldene Zeitalter erleben, die abhängig von den Aktionen im Spiel verschiedene Herausforderungen oder Bonusse liefern. Wer ein Dunkles Zeitalter erfolgreich überdauert, für den beginnt danach ein umso stärkeres Goldenes Zeitalter – ein Heldenzeitalter.

LOYALITÄT: Städte sind der Spieler-Zivilisation gegenüber unterschiedlich loyal. Wenn ihre Loyalität zu tief sinkt, sind niedrige Erträge und Aufruhr die Folge und es besteht die Gefahr, dass die Stadt zu einer anderen Zivilisation überläuft oder ihre Unabhängigkeit erklärt. Doch wenn eine Zivilisation eine Stadt verliert, kann dies einer anderen zugutekommen, die ihre Loyalität auf der ganzen Karte verbessert und dadurch ihre Grenzen ausweitet.

GOUVERNEURE: Dank einzigartiger Spezialisierungsbonusse und Beförderungsbäume kann der Spieler Charaktere rekrutieren, ernennen und verbessern, um seine Städte anzupassen und die Loyalität zu stärken.

VERBESSERTE ALLIANZEN: Ein verbessertes Allianzsystem ermöglicht es den Spielern, verschiedene Arten von Allianzen zu bilden und mit der Zeit Bonusse aufzubauen.

NOTFÄLLE: Wenn die Macht einer Zivilisation zu groß wird, können sich andere gegen sie verbünden und erhalten nach Ende des Notfalls Belohnungen oder Malusse.

ZEITLEISTE: In der neuen Zeitleiste werden die Historischen Momente auf dem Weg zum Sieg bildlich dargestellt, sodass der Spieler die Geschichte seiner Zivilisation immer im Blick hat.

NEUE ANFÜHRER UND ZIVILISATIONEN: Neun neue Anführer und acht neue Zivilisationen werden eingeführt, von denen jede neue einzigartige Bonusse und Spielelemente mit sich bringt. Hinzu kommen acht Spezialeinheiten, zwei einzigartige Gebäude, vier einzigartige Modernisierungen und zwei Spezialbezirke.

NEUE GLOBALE INHALTE: Es gibt acht neue Weltwunder, sieben Naturwunder, vier neue Einheiten, zwei neue Geländefeld-Modernisierungen, zwei neue Bezirke, 14 neue Gebäude und drei neue Ressourcen.

VERBESSERTE SPIELSYSTEME: Neue Politiken verfeinern das Regierungssystem und bestehende Systeme wurden verbessert."

2K und Firaxis Games stellen die wichtigsten Elemente und Neuerungen des ersten Add-ons Civilization 6: Rise and Fall im folgenden, fünfeinhalb Minuten langen Video näher vor. Auf große Zeitalter, dunkle Zeitalter, das neue Loyalitätssystem für Städte, die Gouverneure, verbesserte Allianzen, Notfälle, neue Zivilisationen plus Anführer, neue Weltwunder und weitere Einheiten wird eingegangen. Die Erweiterung wird am 8. Februar 2018 erscheinen.Letztes aktuelles Video: New Features ExplainedFeatures (laut 2K Games):