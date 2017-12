Zwei: The Arges Adventure: Action-Rollenspiel von Nihon Falcom wird in englischer Sprache für PC erscheinen

Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC) Screenshot - Zwei: The Arges Adventure (PC)

Nach der Veröffentlichung von Zwei: The Ilvard Insurrection (japanischer Titel "Zwei II Plus") für PC in westlichen Regionen wird auch Zwei: The Arges Adventure (japanischer Titel "Zwei!!") von XSEED Games in lokalisierter Form in Englisch für PC erscheinen . Das Action-Rollenspiel soll in diesem Winter bei Steam , GOG.com und Humble erhältlich sein.Zwei: The Arges Adventure ist der Vorgänger von Zwei: The Ilvard Insurrection und wurde ursprünglich 2001 für PC, 2002 für PlayStation 2 und 2008 für PlayStation Portable in Japan veröffentlicht. Entwickelt wurde das Spiel von Nihon Falcom (Ys und The Legend of Heroes). Der reguläre Soundtrack und die arrangierte Version (2008) sind enthalten.Im Mittelpunkt der Geschichte des handgezeichneten 2D-Dungeoncrawlers (Animestil in "SD") stehen die Stiefgeschwister Pokkle und Pipiro, die Dungeons erkunden, Kämpfe bestreiten, Rätsel lösen, mit NPCs interagieren, optionale Nebenquests absolvieren und Essen konsumieren können. Durch das Verputzen von Nahrungsmitteln können die Erfahrungspunkte gesteigert werden. So kann man selbst entscheiden, ob man durch Nahrung das Level der Charaktere steigern möchte oder nicht. Der Schwierigkeitsgrad bzw. die Herausforderung kann somit selbst festgelegt werden.Letztes aktuelles Video: Teaser