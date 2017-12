Chet Faliszek, Autor von Half-Life 2: Episode One & Two, Left 4 Dead und Portal 2, arbeitet mittlerweile bei den britischen Bossa Studios (Worlds Adrift, I am Bread, Surgeon Simulator) in London. Zusammen mit den Entwicklern möchte er das Geschichtenerzählen in Spielen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz grundlegend verbessern. In einem Vortrag (siehe Videoaufzeichnung) erörterte Falizek, wie künstliche Intelligenz die Art und Weise mit der Spieler mit sich ständig weiterentwickelnden virtuellen Welten interagieren, verändern könnte."KI ist nicht einfach als ein Extra für Spiele zu verstehen, sondern kann die Art und Weise, mit der wir Geschichten erzählen, grundlegend verändern", so Faliszek. Erklärtes Ziel ist es, "die Dissonanz zwischen diesen beiden Perspektiven aufzulösen", indem KI für eine dynamische Erzählweise nutzbar gemacht wird, die über herkömmliche Methoden hinausgeht. Sylvain Cornillon, CTO von Bossa Studios, erklärt die Beweggründe für dieses Projekt: "Wir betrachten KI als ein Mittel, um größere Spiele zu entwickeln, die es Spielern ermöglichen, tiefgründigere und bedeutungsvollere Geschichten zu erleben, die speziell auf sie zugeschnitten sind."