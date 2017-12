Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC) Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC) Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC) Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC) Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC) Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC) Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC) Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC) Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC) Screenshot - SUPERHOT: Mind Control Delete (PC)

Das SUPERHOT-Team hat mit SUPERHOT: Mind Control Delete eine eigenständige Erweiterung angekündigt . Mit der Erweiterung wollen die Entwickler die Linearität des ursprünglichen Spiels mit Rogue-like-Elementen und prozedural generierten Schauplätzen aufbrechen. Neue Kampfherausforderungen/Levels mit speziellen "Gameplay-Modifikatoren", neue Animationen, schlauere Computergegner, mehr Gegnertypen, ein Gesundheitspunktesystem sowie ein Power-Up-Store für die "besonders harten Kämpfe" und mehr Waffen werden versprochen. Am Grundkonzept wird aber nicht gerüttelt. So wird wie gewohnt die Zeit nur dann weiterlaufen, wenn sich der Spieler in dem Shooter bewegt.Aufgrund der Vielzahl der Neuerungen soll SUPERHOT: Mind Control Delete zunächst als Early-Access-Titel an den Start gehen - allerdings ohne den Story-Modus. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Early-Access-Phase im Herbst 2018 verlassen werden. Diejenigen, die die Vollversion von SUPERHOT gekauft haben, werden kostenlos Zugang zu SUPERHOT: Mind Control Delete erhalten. Diese Aktion gilt nur, solange Mind Control Delete noch in der Early-Access-Phase ist.