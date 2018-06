Fade to Silence: Guilt-Update: Neue Region und "The Feeder"; Übersetzungen verzögern sich - 4Players.de

Für Fade to Silence ist das vierte große Early-Access-Update "Guilt" erschienen. Es umfasst eine neue Region "The Glare and Shuttle" erreichbar via "The Pit", den neuen Gegner "The Feeder" und die Scharfschützin Issa als neue Begleiterin. Außerdem werden Finishing-Animationen, Social-Events im Camp und eine Game-Over-Sequenz eingebaut. Darüber hinaus wurde das Kampfsystem optimiert und die Mechanik der Sammelgebiete verändert. Das Change-Log findet ihr hier Die Übersetzungen haben es nicht mit in das Guilt-Update geschafft. Sie sollen später via Hotfix nachgeliefert werden. Über die Schwierigkeiten und den Aufwand der Übersetzungen schrieben die Entwickler am 12. Juni: "Wir nehmen Eure Beschwerden in Bezug auf fehlende Übersetzungen in Fade To Silence ernst. Während wir in den letzten Monaten zahlreiche Änderungen am Spiel vornahmen, die Performance verbesserten und Fehler ausmerzten, haben wir leider den Aufwand unterschätzt, den eine zuverlässig laufende Lokalisierungs-Pipeline aufzubauen. Wir waren anfangs davon ausgegangen, dass wir mit der Unreal Engine ein ausreichend fähiges Werkzeug ausgewählt hatten, das diesen Prozess mit einer Standardfunktion unterstützt. Doch leider hatten wir uns getäuscht. Das führte zu der aktuellen Situation, in der bestimmte Strings im Spiel fehlen und Teile des Spiels zur englischsprachigen Standardversion zurückspringen. Es ist uns in der Zwischenzeit gelungen, maßgeschneiderte Werkzeuge zu entwickeln, die wir in die Unreal Engine integrieren können und dank denen sich die Lage in jedem Fall verbessern wird. (...) Wir werden selbstverständlich weiter an dem Spiel arbeiten und ein komplett lokalisiertes Spiel veröffentlichen, sobald wir die Early-Access-Phase verlassen haben."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer