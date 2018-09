One Piece: World Seeker: Jeanne (Anti-Navy) und Isaac (Pro-Navy) werden vorgestellt - 4Players.de

Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC) Screenshot - One Piece: World Seeker (PC)

Passend zur Tokyo Game Show 2018 stellt Bandai Namco Entertainment Europe zwei neue Charaktere aus One Piece: World Seeker näher vor, die von Eiichiro Oda, dem Schöpfer von One Piece, eigens für das Spiel konzipiert wurden: Jeanne und Isaac. Beide stehen im Mittelpunkt des neuen Abenteuers der Strohhut-Piratenbande."Die Bewohner von 'Prison Island' sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Auf der einen Seite stehen die 'Pro-Navy' Bewohner, welche die Kontrolle und Modernisierung der Marine akzeptieren und auf der anderen Seite die 'Anti-Navy' Fraktion, welche die Traditionen schätzen und wahren. Die beiden neu enthüllten Charaktere verkörpern diese Aufteilung. Isaac, der Gefängnisdirektor, unterstützte nach dem Krieg den Wiederaufbau der Insel mit Hilfe der Wissenschaft. Das half ihm bei der Steigerung seines Reichtums und Einflusses. Ruffy und seine Crew haben wenig Eindruck auf ihn gemacht, andererseits scheint er eine bestehende Beziehung zu Lucci zu haben. Jeanne gehört zu der Fraktion der 'Anti-Navy' und ist die Anführerin einer Rebellion. Sie liebt die Insel und zwar so, wie sie früher einmal war und schwor, ihre Bewohner zu schützen. Sie sehnt sich nach Frieden, da bereits zu viele unter diesem Konflikt gelitten haben."One Piece: World Seeker wird 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Rahmen der One-Piece-Big-Projects verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: TGS 2018 Trailer - Meet The Warden