Im nächsten Jahr wird ein neuer Titel aus der Battlefield-Reihe erscheinen, dies hatte Electronic Arts bei Gesprächen mit Investoren immer wieder in Aussicht gestellt. Dieses neue Battlefield-Spiel soll Battlefield: Bad Company 3 sein, behauptet der YouTuber AlmightyDaq, der in der Vergangenheit einige Details zu Battlefield 1 vorab verraten hatte, die sich im Nachhinein als korrekt erwiesen hatten. Demnach sollen viele der (historisch nicht akkuraten) Missionen in der Kampagne im Vietnamkrieg oder danach angesiedelt sein, aber nicht im "Kalten Krieg". Die Multiplayer-Spielmodi Conquest (32vs32), Rush, Operations, Domination und Team Deathmatch sollen enthalten sein. Auch ein 5-gegen-5-Modus, der mit "Squad Obliteration" vergleichbar ist, dürfte geboten werden. Die Karten sollen "gestraffter" (Gefechte auf engerem Raum) ausfallen und sich weniger auf die "totale Kriegsführung" konzentrieren. Vorbilder sind die Karten aus Bad Company 2 und Battlefield 3 wie Oasis Grand Bazaar oder Harvest Day.Das Arsenal wird demnach Waffen aus der Ära des Vietnamkriegs und des Kalten Kriegs umfassen. Die individuelle Anpassung der Waffen wird eher mit Battlefield 4 als mit dem vereinfachten Ansatz aus Battlefield 1 zu vergleichen sein. Die Charakter-, Waffen- und Fahrzeuganpassung soll ebenfalls verbessert (eher BF4 als BF1) werden. Als Fahrzeuge sind wohl moderne Panzer, LAVs (Light Armoured Vehicle; bewaffnete Radschützenpanzer) und Hubschrauber geplant. Die Kits (Klassen) sind Assault, Recon, Engineer und Support - wie bei Battlefield: Bad Company 2. Das Spieltempo soll höher als in Battlefield 1 sein. Generell soll etwas mehr "Skill" (Spielkönnen) erforderlich sein. Mikrotransaktionen sind derzeit kein Thema. Sollten sie dennoch eingebaut werden, dann "anders" als bei Star Wars Battlefront 2.Battlefield: Bad Company 3 soll auf der E3 2018 (Mitte Juni) enthüllt werden. Auch andere YouTuber würden bereits mehr über BFBC 3 wissen, dürften aber nicht darüber sprechen.