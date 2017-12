Am 26. Januar 2018 erscheint im Nintendo eShop die Pokémon Kristall-Edition (erstmals) für die mobilen Konsolen der 2DS- und 3DS-Familie. Sie wird als limitierte Version auch im stationären Handel zu haben sein. Diese Version enthält anstelle einer Speicherkarte einen Code, mit dem man das Spiel aus dem Nintendo eShop herunterladen kann. Am selben Tag, dem 26. Januar, kommt eine Sonderausgabe des New Nintendo 2DS XL in Gestalt des Pokémon Pikachu heraus (inkl. 4-GB-Speicherkarte und 3DS-AC-Adapter).Nintendo: "Schon vor 17 Jahren, als die Pokémon Kristall-Edition erstmals für Game Boy Color erschien, bereicherte es die Pokémon-Serie um zahllose Elemente. Als erweiterte Fassung von Pokémon Goldene Edition und Pokémon Silberne Edition ließ es den Nintendo-Fans erstmals die Wahl, ob sie mit einem Jungen oder einem Mädchen als Hauptfigur auf Pokémon-Jagd gehen wollten. Obendrein war es der erste Titel, in dem während der Pokémon-Kämpfe Animationen zu sehen waren."Pokémon Kristall für Nintendo 2DS & 3DS ist vom Start weg mit Pokémon Bank kompatibel. Dieser kostenpflichtige Online-Service ermöglicht es ausgewählte Pokémon aus früheren Titeln auf die aktuellen Spiele der Serie zu übertragen. Die Erweiterung um die Pokémon Kristall-Edition bedeutet, dass Spielern von Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond nun nahezu alle Pokémon aus den Anfängen der Serie zur Verfügung stehen."In dieser neuen Version der Pokémon Kristall-Edition haben die Nintendo-Freunde außerdem die Chance, dem Mysteriösen Pokémon Celebi zu begegnen, sobald sie die Handlung durchgespielt haben. Im Original-Titel für Game Boy Color ließ sich Celebi nur mit Hilfe eines speziellen Zubehörs aufspüren. Genau wie die Nintendo eShop-Versionen von Pokémon Goldene Edition und Pokémon Silberne Edition nutzt auch die Pokémon Kristall-Edition die kabellose Kommunikation der Nintendo 2DS & 3DS-Konsolen. So können die Spieler sich ganz einfach zum Link-Tausch oder zu Link-Kämpfen zusammenschließen. Mit Hilfe der Zeitkapsel haben sie sogar die Möglichkeit, Pokémon aus Pokémon Rote Edition, Pokémon Blaue Edition sowie aus Pokémon Gelbe Edition: Special Pikachu Edition zu tauschen oder zu bekämpfen. Alle diese Editionen sind ebenfalls im Nintendo eShop für Nintendo 2DS & 3DS zu haben."