Im Frühjahr 2018 wird Adventure Time: Pirates of the Enchiridion für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Action-Adventure wird von Climax Studios entwickelt und von Bandai Namco Entertainment Europe vertrieben.Im Spiel übernimmt man die Rolle(n) von Finn, Jake, Marceline und BMO, um die Königreiche zu erkunden. Open-World-Erkundung, taktische Kämpfe, Entwicklung der Helden und Piraten werden versprochen."Spieler haben die Möglichkeit altbekannte Charaktere aus der populären amerikanischen Zeichentrickserie von Cartoon Network Studios wiederzutreffen. Das Spiel beginnt im überfluteten Land von Ooo, in welchem die Königreiche durch die immer weiter steigenden Wassermassen voneinander abgeschnitten werden. In ihrem neu gebauten Boot stechen Finn und Jake in See, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Während ihres Abenteuers rekrutieren die beiden weitere Freunde zur Verstärkung ihrer Crew, begeben sich in Kämpfe, befragen Charaktere um Hinweise zu erhalten und durchkreuzen dabei die gefährlichen Gewässer von Ooo."