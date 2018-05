Allgemein: People Can Fly eröffnet zwei neue Studios; Zusammenarbeit mit Square Enix für neue Shooter-IP - 4Players.de

Das polnische Studio People Can Fly hat die Eröffnung von zwei Zweigstellen in bekanntgegeben. Die erste befindet sich seit September 2017 im britischen Newcastle und konnte nach Angaben auf der offiziellen Webseite bereits Veteranen von Ubisoft anwerben.Darüber hinaus soll ein neues Team in Rzeszów die Haupt-Niederlassung in Warschau und das UK-Studio unterstützen. Dort finden sich bereits etwa 30 Angestellte, die zuvor für CI Games an der Marke Sniper: Ghost Warrior gearbeitet haben und eine entsprechende Shooter-Expertise mitbringen.Apropos: Im Rahmen der Mitteilung wird ebenfalls enthüllt, dass People Can Fly in Zusammenarbeit mit Square Enix an einer neuen IP arbeitet, bei der es sich um einen Shooter handeln soll. Schon in der Vergangenheit konzentrierte man sich mit Vorliebe auf das beliebte Genre und gab ihm dabei mitunter sogar frische Impulse: Neben der Painkiller-Reihe entstand auch das spaßige Bulletstorm und der Ableger Gears of War: Judgment bei den Polen.