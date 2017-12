Anfang der Woche verbreitete der YouTuber AlmightyDaq das Gerücht, dass sich Battlefield: Bad Company 3 in Entwicklung befinden würde ( wir berichteten ). Nach einiger Kritik an diesem "Leak" meldete er sich erneut zu Wort und wartete mit neuen Informationen auf. So korrigierte er zunächst seine Aussage über den Veröffentlichungstermin und stellte gegenüber Eurogamer klar, dass sich aktuell mehrere Battlefield-Spiele bei DICE in Entwicklung befinden würden. Bad Company 3 sei einer dieser Titel. Seinen Angaben zufolge soll es bei DICE LA (ehemals Danger Close; Medal of Honor: Warfighter) entstehen und nicht im nächsten Jahr erscheinen. Joe Brammer (Chef-Entwickler von Battalion 1944 ) hat in einem mittlerweile entfernten Tweet gemeint, dass er schon "seit längerer Zeit" von Battlefield: Bad Company 3 wissen würde, während andere Personen die Existenz von BFBC3 bestreiten würden. Laut AlmightyDaq seien nicht viele Leute in den kompletten Plan von Publisher Electronic Arts eingeweiht.2018 soll demnach ein bislang namenloses Battlefield-Spiel erscheinen, das im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein wird. Es soll auf Battlefield 1 (2016) und seinen Stärken aufbauen. AlmightyDaq spricht von beeindruckender Grafik, mehr Zerstörung und größeren Schlachtfeldern mit dichter WW2-Atmosphäre. Allerdings würden die Entwickler mit der Verbesserung der virtuellen Handhabung der Schusswaffen ("feel of gun game") kämpfen. Nach dem Chaos bei Star Wars Battlefront 2 soll bereits feststehen, dass sich mit Mikrotransaktionen ausschließlich kosmetische Gegenstände kaufen lassen. Entwickelt wird dieses Spiel direkt bei DICE in Schweden, wo auch Battlefield 1 entstand.Der YouTuber AlmightyDaq hatte in der Vergangenheit einige Details zu Battlefield 1 vorab verraten, die sich im Nachhinein als korrekt erwiesen hatten. Electronic Arts und DICE haben sich zu diesen Gerüchten bisher nicht zu Wort gemeldet.