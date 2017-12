Bohemia Interactive ( ArmA 3 DayZ ) hat mit Project Lucie ein Spiel angekündigt, dass vorrangig für VR konzipiert wurde und mit Oculus Rift samt Touch-Controllern spielbar ist, aber auch mit Maus und Tastatur vor einem herkömmlichen Bildschirm. Es befindet sich in einem sehr frühen Stadium seiner Entwicklung und ist Teil des Incubator-Programms , mit dem das tschechische Studio neue Konzepte öffentlich testet.Erhältlich ist Project Lucie über die offizielle Webseite , wobei ein Steam-Konto benötigt wird. Im Moment stehen allerdings keine Zugänge zur Verfügung.Man übernimmt in Project Lucie die Rolle eines gleichnamigen achtjährigen Mädchens, deren Fantasie durch das Lösen von Rätseln Wirklichkeit wird. Während das Verhalten der Gegenstände in der VR-Version dabei von einer komplexen Physik-Simulation bestimmt wird, enthält die aktuelle Fassung für Maus und Tastatur noch vereinfachte Berechnungen, was sich später aber ändern soll.Findige Bastler erstellen außerdem eigene Rätsel oder verändern "Schablonen" zu neuen Herausforderungen. Wann das fertige Spiel erscheinen könnte, ist derzeit völlig offen. Vor Project Lucie waren auch Ylands und Argo Teil des Incubator-Programms, wobei Letzteres inzwischen als kostenlos spielbarer Shooter und Ersteres seit knapp zwei Wochen als Early-Access-Titel auf Steam erhältlich ist.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Vorstellung Project Lucie